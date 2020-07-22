Псковский музей приглашает детей на интерактивные программы и прогулки

18:16, 22 июля 2020, ПАИ

Псковский музей-заповедник организует экскурсии и интерактивные программы для родителей с детьми на свежем воздухе. Об этом сообщается в Instagram учреждения.

Жители и гости Пскова могут посетить следующие мероприятия всей семьей:

- Познавательная экскурсия «Башни Псковского кремля»;

- Образовательная прогулка «Псков – город на двух реках» с посещением Высокой башни;

- Интерактивная программа «Старая крепость» с посещением Власьевской башни и проведением боевки;

- Интерактивная программа «У наших ворот всегда хоровод» с возможностью поиграть в народные игры и забавы на лужайке;

- Культурно-образовательная программа «Мамины песни» с возможностью услышать живое фольклорное пение.

Узнать подробности можно по телефону: 8 (8112) 72-45-74.

Также Варлаамовская башня Псковского кремля открылась для индивидуальных посетителей.