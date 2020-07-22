0
18:16
Псковский музей приглашает детей на интерактивные программы и прогулки
17:50
Половина россиян недовольна своей жизнью
17:10
Первый этап строительства псковского завода «Титан-Полимер» завершат в этом году
17:02
На месте закрытых из-за «коронакризиса» кафе в Пскове могут появиться новые – Михеев
16:52
Обороты псковского общепита снизятся на 10-12% – Андрей Михеев
16:34
ВИДЕО: Сергей Белявский рассказал о задачах на новом рабочем месте
16:31
ПАИ-live с Андреем Михеевым: измеряем температуру экономики Псковской области
Еще новости
Общество

Псковский музей приглашает детей на интерактивные программы и прогулки

Фото: Псковский музей-заповедник.

Псковский музей-заповедник организует экскурсии и интерактивные программы для  родителей с детьми на свежем воздухе. Об этом сообщается в Instagram учреждения.

Жители и гости Пскова могут посетить следующие мероприятия всей семьей:

- Познавательная экскурсия «Башни Псковского кремля»;

- Образовательная прогулка «Псков – город на двух реках» с посещением Высокой башни;

- Интерактивная программа «Старая крепость» с посещением Власьевской башни и проведением боевки;

- Интерактивная программа «У наших ворот всегда хоровод» с возможностью поиграть в народные игры и забавы на лужайке;

- Культурно-образовательная программа «Мамины песни» с возможностью услышать живое фольклорное пение.

Узнать подробности можно по телефону: 8 (8112) 72-45-74.

Также Варлаамовская башня Псковского кремля открылась для индивидуальных посетителей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Псковский музей приглашает детей на интерактивные программы и прогулки
22 июля 2020
Псковский музей приглашает детей на интерактивные программы и прогулки
Половина россиян недовольна своей жизнью
22 июля 2020
Половина россиян недовольна своей жизнью
Первый этап строительства псковского завода «Титан-Полимер» завершат в этом году
22 июля 2020
Первый этап строительства псковского завода «Титан-Полимер» завершат в этом году
На месте закрытых из-за «коронакризиса» кафе в Пскове могут появиться новые – Михеев
22 июля 2020
На месте закрытых из-за «коронакризиса» кафе в Пскове могут появиться новые – Михеев
Обороты псковского общепита снизятся на 10-12% – Андрей Михеев
22 июля 2020
Обороты псковского общепита снизятся на 10-12% – Андрей Михеев
ВИДЕО: Сергей Белявский рассказал о задачах на новом рабочем месте
22 июля 2020
ВИДЕО: Сергей Белявский рассказал о задачах на новом рабочем месте
ПАИ-live с Андреем Михеевым: измеряем температуру экономики Псковской области
22 июля 2020
ПАИ-live с Андреем Михеевым: измеряем температуру экономики Псковской области
Псков вошел в число лучших городов для пенсионеров
22 июля 2020
Псков вошел в число лучших городов для пенсионеров

Идет загрузка...