Юлия Пересильд приехала в Псков и попала под ливень

09:49, 23 июля 2020, ПАИ

Известная актриса театра и кино, режиссер, уроженка Пскова Юлия Пересильд отдыхает в родном городе. В своем Instagram псковичка делится событиями, которые происходят с ней в Пскове.

Вчера, 22 июля, Юлию Пересильд застал проливной дождь, когда она гуляла по набережной. Новостью о неожиданной перемене погоды актриса поделилась со своими подписчиками.

В среду утром артистка провела получасовой прямой эфир для своей аудитории, находясь на берегу реки и отвечая на многочисленные вопросы людей. 27,2 тысячи человек посмотрели прямое включение из Пскова. «Юля, просмотрел ваше включение из города Пскова... Вы замечательно выглядите без макияжа, шикарный вид монастыря... и, конечно же, уточки-помощницы... По тексту много интересной информации... Ждём начала театрального сезона и надеюсь увидеть вас и на Малой Бронной и в театре Наций... и в концертных программах!» - поделился впечатлениями от эфира один из поклонников Юлии.

За время пребывания в Псковской области Юлия Пересильд успела встретиться с давними друзьями и погулять семьями. «Ну какое же счастье встретиться с дорогими друзьями и не где-нибудь, а на Родине», - написала псковичка.

«Еду домой: улыбка до ушей» - призналась актриса.

В Псковской области уже четвертую неделю отдыхает актриса Дарья Мороз, 22 июля они с дочерью тоже отправились на встречу с Юлией Пересильд. Ранее Дарья Мороз поделилась фотографиями с отдыха в псковской деревне.