0
10:14
Елена Бибикова: Псков сохраняет память о его доблестной истории и подвигах предков
10:12
Уютная атмосфера и здоровый азарт: Как работает социальная гостиная для детей войны в Пскове
10:10
Сергей Тарасик вступил в должность главы Печорского района
10:00
Оксана Фёдорова поздравила псковичей с Днём города
09:49
Юлия Пересильд приехала в Псков и попала под ливень
09:22
Власти Пскова поздравили горожан с Днём города
08:56
Фонд «Внимание» открыл сбор на реставрацию Анастасиевской часовни
Еще новости
Общество

Юлия Пересильд приехала в Псков и попала под ливень

Фото: Instagram Юлии Пересильд.

Известная актриса театра и кино, режиссер, уроженка Пскова Юлия Пересильд отдыхает в родном городе. В своем Instagram псковичка делится событиями, которые происходят с ней в Пскове.

Вчера, 22 июля, Юлию Пересильд застал проливной дождь, когда она гуляла по набережной. Новостью о неожиданной перемене погоды актриса поделилась со своими подписчиками.

Фото: Instagram Юлии Пересильд.

В среду утром артистка провела получасовой прямой эфир для своей аудитории, находясь на берегу реки и отвечая на многочисленные вопросы людей. 27,2 тысячи человек посмотрели прямое включение из Пскова. «Юля, просмотрел ваше включение из города Пскова... Вы замечательно выглядите без макияжа, шикарный вид монастыря... и, конечно же, уточки-помощницы... По тексту много интересной информации... Ждём начала театрального сезона и надеюсь увидеть вас и на Малой Бронной и в театре Наций... и в концертных программах!» - поделился впечатлениями от эфира один из поклонников Юлии.

За время пребывания в Псковской области Юлия Пересильд успела встретиться с давними друзьями и погулять семьями. «Ну какое же счастье встретиться с дорогими друзьями и не где-нибудь, а на Родине», - написала псковичка.

«Еду домой: улыбка до ушей» - призналась актриса.

В Псковской области уже четвертую неделю отдыхает актриса Дарья Мороз, 22 июля они с дочерью тоже отправились на встречу с Юлией Пересильд. Ранее Дарья Мороз поделилась фотографиями с отдыха в псковской деревне.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Елена Бибикова: Псков сохраняет память о его доблестной истории и подвигах предков
23 июля 2020
Елена Бибикова: Псков сохраняет память о его доблестной истории и подвигах предков
Сергей Тарасик вступил в должность главы Печорского района
23 июля 2020
Сергей Тарасик вступил в должность главы Печорского района
Оксана Фёдорова поздравила псковичей с Днём города
23 июля 2020
Оксана Фёдорова поздравила псковичей с Днём города
Юлия Пересильд приехала в Псков и попала под ливень
23 июля 2020
Юлия Пересильд приехала в Псков и попала под ливень
Власти Пскова поздравили горожан с Днём города
23 июля 2020
Власти Пскова поздравили горожан с Днём города
Фонд «Внимание» открыл сбор на реставрацию Анастасиевской часовни
23 июля 2020
Фонд «Внимание» открыл сбор на реставрацию Анастасиевской часовни
Александр Котов поздравил псковичей с Днём города
23 июля 2020
Александр Котов поздравил псковичей с Днём города
Учёные обнаружили эффективные антитела против коронавируса
23 июля 2020
Учёные обнаружили эффективные антитела против коронавируса

Идет загрузка...