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Общество

Новые беседки установят в областном доме ребёнка в Печорах

Фото: ПАИ.

Уже в этом году на территории областного дома ребенка в Печорах установят новые беседки, также приведут в порядок дорогу к учреждению. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время визита в Печоры 23 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы с Мариной Гаращенко [председатель комитета по здравоохранению Псковской области. – ПАИ] договорились, что в этом году веранды снесут и установят новые, комитет сделает это за счет своих средств. И надо спланировать ремонт в учреждении», - сказал глава региона.

Фото: ПАИ.

Михаил Ведерников отметил, что в этом году внести учреждение в графики ремонта, скорее всего, не получится, поскольку пандемия значительно обескровила региональный бюджет, однако со следующего года необходимо поэтапно приводить в порядок помещения.

Начать благоустройство территории глава региона предложил с ремонта дороги. «Наверное, начать нужно будет с дороги, потому что она уже совсем в плохом состоянии. Там порядка 700 метров. Постараемся сделать в этом году, найдем возможность», - заверил губернатор.

Фото: ПАИ.

Также Михаил Ведерников прошел по помещениям дома ребенка и поздравил коллектив учреждения с 75-летием со дня образования областного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы в городе Печоры.

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