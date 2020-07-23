Инициативная группа будет контролировать реконструкцию проспекта Ленина в Великих Луках

14:11, 23 июля 2020, ПАИ

Жители Великих Лук могут присоединиться к инициативной группе, созданной для общественного контроля реконструкции проспекта Ленина. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Подать заявку горожане могут до 10 сентября по электронной почте: controlvl.2020@mail.ru.

В письме необходимо указать фамилию, имя, отчество и контактный телефон.

«Координировать сбор заявок и работу инициативной группы будут общественные советники главы Великих Лук, которые есть почти в каждом доме», - добавили в администрации.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заверил, что будет отстаивать реализацию проекта на федеральном уровне. «Это крупный и серьёзный объект, который важен для Великих Лук. Он связан с темой обновления транспортной инфраструктуры города», – отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, администрация внесла корректировки в проект, что позволит сохранить максимальное количество зелёных насаждений.