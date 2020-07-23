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Общество

Два очага коронавируса вспыхнули в Псковской областной больнице

Фото: Андрей Степанов.

В двух отделениях Псковской областной клинической больницы зафиксировали вспышки коронавируса. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«К сожалению, на территории Псковской областной клинической больницы зафиксирован очаг (технически – два, потому что в двух отделениях)», - рассказал глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что необходимые меры были предприняты вовремя, в очагах коронавируса заразились 10 человек.
«Друзья, соблюдайте требования безопасности Роспотребнадзора и берегите себя!» - заключил губернатор Псковской области.

Всего в регионе заболели коронавирусом 3 534 человека, выздоровели – 2 278, умерли – 48.

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