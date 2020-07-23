Выход на третий этап послаблений обсудят в Псковской области на следующей неделе

15:16, 23 июля 2020, ПАИ

К предметному обсуждению выхода на третий этап снятия ограничений по коронавирусу власти Псковской области перейдут на следующей неделе. Об этом губернатор Михаил Ведерников заявил на селекторном совещании с медиками региона 23 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Торопиться с выходом на третий этап снятия ограничений пока не нужно», - подчеркнул глава региона.

Ранее губернатор сообщил, что за последние сутки наблюдался довольно большой прирост случаев коронавируса – 48 человек были инфицированы, и рассказал о новой вспышке COVID-19 в Псковской областной больнице.