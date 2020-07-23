Иммунитет к коронавирусу есть у 3% протестированных жителей Псковской области

15:50, 23 июля 2020, ПАИ

У 3% протестированных жителей Псковской области есть иммунитет к коронавирусу. Об этом рассказала главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД Псковской области Ирина Сивачева во время селекторного совещания с медиками 23 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«3 866 исследований на иммунитет к коронавирусу были проведены, в том числе из них – 2 298 медработников, - отметила Ирина Сивачева. – 3% имеют иммунитет».

Исследования на иммунитет доступны для всех, они бесплатны. Любой желающий может сдать кровь на иммунитет.

«В день может 360-420 таких исследований делать, а в месяц порядка 15 тысяч», - отметила Сивачева.

Ранее сообщалось, что тестирование на наличие антител к коронавирусу будут проводить в Псковской области.