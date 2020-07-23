Амплификатор сгорел в великолукской лаборатории

15:54, 23 июля 2020, ПАИ

В Великих Луках сгорел амплификатор – прибор для проведения ПЦР-реакции, еще один из лабораторных амплификаторов передали ветеринарной службе. Об этом на селекторном совещании с медиками региона 23 июля сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, передает корреспондент Псковского агентства информации.

При этом Александр Нестерук отметил, что проблема решена: прибор передала в великолукскую лабораторию федеральная служба.

Псковская лаборатория также пополнилась новым амплификатором. «Сегодня ввели новый прибор в Пскове - более производительный, планшетный», - рассказал главный санитарный врач региона.

Также Александр Нестурук сообщил, что очереди на тесты ликвидированы, каждый 10-й житель региона обследован на коронавирус.