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Общество

Жительниц Пскова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»

Медалью «За заслуги перед Псковом» наградили псковичек. Об этом Псковскому агентству информациям сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Медали «За заслуги перед Псковом» были вручены акушерке акушерского отделения патологии беременности в «Псковском перинатальном центре» Ольге Федоровой, аппаратчику химводоочистки «ПТС» Ларисе Наумовой, учителю начальных классов МБОУ «Лицей «Развитие» Светлане Горцевой и председателю региональной общественной организации «Несовершеннолетние узники фашистских концлагерей» Раисе Кузиной.

  • Жительниц Пскова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
    Фото: пресс-служба муниципалитета
  • Жительниц Пскова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
    Фото: пресс-служба муниципалитета
  • Жительниц Пскова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
    Фото: пресс-служба муниципалитета
  • Жительниц Пскова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
    Фото: пресс-служба муниципалитета

Кроме того, ряд представителей общественных организаций были награждены Почётными грамотами и Благодарственными письмами за значительный вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения муниципального образования «Город Псков», а также за активную общественную работу на благо муниципалитета и его жителей.

Званием «Почётный гражданин города» наградили двоих псковичей.

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