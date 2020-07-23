Жительниц Пскова наградили медалью «За заслуги перед Псковом»
Медалью «За заслуги перед Псковом» наградили псковичек. Об этом Псковскому агентству информациям сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Медали «За заслуги перед Псковом» были вручены акушерке акушерского отделения патологии беременности в «Псковском перинатальном центре» Ольге Федоровой, аппаратчику химводоочистки «ПТС» Ларисе Наумовой, учителю начальных классов МБОУ «Лицей «Развитие» Светлане Горцевой и председателю региональной общественной организации «Несовершеннолетние узники фашистских концлагерей» Раисе Кузиной.
-
Фото: пресс-служба муниципалитета
-
Фото: пресс-служба муниципалитета
-
Фото: пресс-служба муниципалитета
-
Фото: пресс-служба муниципалитета
Кроме того, ряд представителей общественных организаций были награждены Почётными грамотами и Благодарственными письмами за значительный вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения муниципального образования «Город Псков», а также за активную общественную работу на благо муниципалитета и его жителей.
Званием «Почётный гражданин города» наградили двоих псковичей.