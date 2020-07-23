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Общество

Двоих псковичей наградили знаком «Почётный гражданин города»

Знак «Почётный гражданин города» вручили двум псковичам. Об этом Псковскому агентству информациям сообщили в пресс-службе муниципалитета.

23 июля в Пскове прошла торжественная церемония присвоения звания «Почетный гражданин города». Мероприятие проходило в псковском кремле на территории Довмонтова города.

В этом году такого звания были удостоены врач по рентгнэндоваскулярной диагностике и лечению Псковской областной больницы Владимир Иванов и инспектор Псковского областного военного комиссариата, в прошлом командир 76-й дивизии ВДВ Станислав Семенюта.

Глава города Пскова Елена Полонская напомнила, что присуждение звания «Почётный гражданин города Пскова» стало доброй традицией в День города.

«Несомненно, труд каждого псковича бесценен и вносит вклад в развитие и процветание города. Среди вас есть те, кто являются примером для псковичей всех поколений. Вы простые и в то же время самые главные, достойные уважения и искреннего восхищения люди, основа основ нашего города. Вы достойны того, чтобы вам аплодировали стоя. Счастья вам на долгие годы, здоровья и благополучия!», - пожелала руководитель муниципалитета.

От имени депутатов областного Собрания участников торжественной церемонии поприветствовал первый заместитель председателя областного Собрания Виктор Антонов. Он отметил, что считает за честь присутствовать сегодня на этом мероприятии рядом с лучшими псковичами-современниками и поблагодарил власти города за организацию такого важного события.

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