Российским туристам вернут деньги за путешествия: за какие туры, когда и сколько

19:50, 23 июля 2020, ПАИ

В 2020 году правительство России выделит 15 миллиардов рублей на частичный возврат расходов туристов на поездки по России: за каждый тур россияне получат от 5 до 15 тысяч рублей. Программа туристического кешбэка будет действовать по всей России. Как вернуть часть денег, потраченных на путешествие, рассказали в Ассоциации туроператоров России.

За какие туры можно вернуть деньги?

По условиям программы, туристы могут воспользоваться как готовыми турами, купив сразу пакет с перелётом и проживанием, так и приобрести только проживание. Это могут быть в том числе круизные маршруты по России с проживанием на корабле.

Продолжительность поездки должна составить не менее пяти ночей, стоимость тура должна превышать 25 тысяч рублей.

Тур или круиз необходимо приобрести на сайте туроператора и оплатить картой любого банка платёжной системы «МИР». Другие способы оплаты тура не предусмотрены.

При соблюдении этих условий покупатель тура получает кешбэк.

Сколько денег вернут за путешествие?

При покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту клиента вернётся от 5 тысяч рублей. Для туров стоимостью от 50 до 75 тысяч рублей кешбэк составит 10 тысяч рублей, а для туров с ценником выше 75 тысяч рублей – 15 тысяч.

15 тысяч рублей – максимально возможная сумма компенсации на карту одного туриста.

Сроки поступления кешбэка в документе не оговариваются, но указано, что это будет «оперативный» возврат. По последней информации из Ростуризма, средства зачислят на карту туриста в течение пяти дней после оплаты тура на сайте.

В какие регионы можно отправиться?

Первоначально сообщалось, что в программе примет участие только часть российских регионов, но позже было решено: в проекте примут участие все регионы России.

Перечень конкретных субъектов России, туров и дат будет доработан и обнародован к началу акции.

Когда собирать чемоданы?

Запуск программы намечен на август 2020 года.

До 29 июля туроператорам предлагается разместить на своих сайтах лендинговые странички об акции и указать перечень предложений турпродукта на период с 15 августа до 20 декабря.

Почему карта «МИР»?

По данным Национальной системы платёжных карт на 1 декабря 2019 года, в России было выпущено 71,5 миллиона карт «МИР». По числу операций эта платёжная система в России занимает долю 20 %.

Однако по закону с июля 2018 года любые выплаты из бюджета государства и государственных организаций должны производиться на счета с картой «МИР». Для пенсионеров переход на карты «МИР» закончится до 1 октября.