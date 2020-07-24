В Островском районе открыли пляж на Гороховом озере

09:50, 24 июля 2020, ПАИ

Пляж на Гороховом озере официально открыт. Об этом пишет газета «Островские вести».

Единственный официальный пляж в Островском районе ранее был закрыт из-за мер по противодействию коронавирусу. Ранее подъезд к пляжу перекопали, чтобы ограничить его посещение.

Как сообщили в администрации района, после получения всех необходимых разрешений, в том числе Роспотребнадзора, и обследований акватории пляжа был заключен контракт на содержание объекта.

«До открытия объекта водолазы проверили дно водоема и дали добро на его эксплуатацию. Само купальное место огорожено буйками, на пляже размещен спасательный пост, здесь находятся два спасателя, у них есть лодка, средства спасения»,- сообщил госинспектор по маломерным судам ГУ МЧС по Псковской области Александр Петров.

На пляже оборудована раздевалка, рядом устроена детская игровая площадка.