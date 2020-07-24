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Общество

Третий корпус новой инфекционной больницы в Пскове начнут строить осенью

Фото: ПАИ.

После ввода в эксплуатацию новой инфекционной больницы в Пскове и ее отделения в Великих Луках начнется строительство третьего корпуса медучреждения. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время выезда на строительную площадку в Пскове 24 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Два объекта вводим в эксплуатацию, и приступаем к строительству третьего. Это будет правильно», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона поручил спланировать расположение нового корпуса и отразить это на чертежах. Третий корпус также будет возводиться с привлечением военнослужащих Министерства обороны России.

Фото: ПАИ.

Строительные работы должны завершить уже в августе, после чего начнётся приёмка и монтаж медицинского специализированного оборудования. Прокладка наружных сетей уже завершена, сейчас строители работают над  устройством внутренних коммуникаций. На площадке в Пскове завершается монтаж металлоконструкций, укладка профлиста на кровлю галереи, практически смонтированы внутренние перегородки, ведётся монтаж окон и дверей.

Также на выезде 24 июля губернатор поручил разработать проект благоустройства территории у нового медицинского учреждения, не исключено, что там появится парк.

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