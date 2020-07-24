Июньские выплаты безработным псковичам придут в течение полутора недель

14:56, 24 июля 2020, ПАИ

Региональные выплаты за июнь тем жителям Псковской области, которые лишились работы из-за пандемии коронавируса, придут в течение полутора недель. Об этом в эфире ПАИ-live 24 июля заявил председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников.

Сергей Аржаников озвучил проблему: не все безработные еще получили дополнительные выплаты, назначенные губернатором Псковской области, в июне. Около 4 миллионов рублей должен получить комитет на эту меру поддержки из резервного фонда администрации. Около 800 человек ожидают выплату пять тысяч рублей.

Председатель профильного комитета также отметил, что с выплатами из федерального бюджета проблем не возникает, поэтому остальные пособия придут в срок.