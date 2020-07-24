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Общество

Сквозной проход сделают на стадионе «Электрон»

Фото: ПАИ.

Проект гуманитарно-спортивного центра «Россия – моя история» предполагает сквозной проход через территорию. Об этом 24 июля во время визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сообщил генеральный директор компании «ПсковСтройПроект» Дмитрий Назаров, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Генеральный проектировщик комплекса подчеркнул, что стадион «Электрон» сохранит свою спортивную функцию, так как и сейчас заброшенный объект пользуется популярностью у псковичей.

Фото: ПАИ.

Дмитрий Назаров отметил, что спортивный комплекс будет перепланирован, изменится зонирование: к примеру, на месте корта оборудуют пешеходную зону.

Фоторепортаж со стадиона «Электрон» смотрите здесь.

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