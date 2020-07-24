Сквозной проход сделают на стадионе «Электрон»

16:08, 24 июля 2020, ПАИ

Проект гуманитарно-спортивного центра «Россия – моя история» предполагает сквозной проход через территорию. Об этом 24 июля во время визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сообщил генеральный директор компании «ПсковСтройПроект» Дмитрий Назаров, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Генеральный проектировщик комплекса подчеркнул, что стадион «Электрон» сохранит свою спортивную функцию, так как и сейчас заброшенный объект пользуется популярностью у псковичей.

Дмитрий Назаров отметил, что спортивный комплекс будет перепланирован, изменится зонирование: к примеру, на месте корта оборудуют пешеходную зону.

Фоторепортаж со стадиона «Электрон» смотрите здесь.