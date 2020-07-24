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Учебно-лабораторный центр для медиков хотят построить в Пскове
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Общество

Учебно-лабораторный центр для медиков хотят построить в Пскове

Администрация Псковской области рассчитывает возвести в Пскове учебно-лабораторный центр при поддержке Министерства обороны. Об этом сообщается в telegram-канале «COVID-19. Псковская область».

На базе центра будут готовить специалистов для региональной системы здравоохранения.

«Предварительная договорённость уже есть, проект с высокой долей вероятности будет реализован», – говорится в сообщении.

Сегодня, 24 июля, губернатор Михаил Ведерников посетил строительную площадку новой инфекционной больницы в Пскове. Готовность объекта составляет более 50 %. Глава региона объявил, что после ввода в эксплуатацию нового медучреждения запланировано строительство третьего корпуса областной инфекционной больницы. Также губернатор поручил разработать проект благоустройства территории у нового медицинского учреждения, не исключено, что там появится парк.

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