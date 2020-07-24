Учебно-лабораторный центр для медиков хотят построить в Пскове
Администрация Псковской области рассчитывает возвести в Пскове учебно-лабораторный центр при поддержке Министерства обороны. Об этом сообщается в telegram-канале «COVID-19. Псковская область».
На базе центра будут готовить специалистов для региональной системы здравоохранения.
«Предварительная договорённость уже есть, проект с высокой долей вероятности будет реализован», – говорится в сообщении.
Сегодня, 24 июля, губернатор Михаил Ведерников посетил строительную площадку новой инфекционной больницы в Пскове. Готовность объекта составляет более 50 %. Глава региона объявил, что после ввода в эксплуатацию нового медучреждения запланировано строительство третьего корпуса областной инфекционной больницы. Также губернатор поручил разработать проект благоустройства территории у нового медицинского учреждения, не исключено, что там появится парк.