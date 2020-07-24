Работу библиотек без предварительной записи разрешили в Псковской области

19:48, 24 июля 2020, ПАИ

В Псковской области разрешили работу библиотек без предварительной записи. Соответствующий указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Библиотекам разрешено осуществлять деятельность с обязательным выполнением рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.