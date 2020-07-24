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Общество

Работа бань и саун возобновляется в Псковской области

Фото Дарьи Хватковой.

В Псковской области возобновляется работа бань и саун. Соответствующий указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников 24 июля.

«Баням, саунам оказывать услуги без использования купелей и бассейнов, с соблюдением запрета на употребление посетителями принесённой пищевой продукции (блюд)», – отмечается в документе.

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