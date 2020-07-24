0
23:27
ФОТОФАКТ: Троицкий мост перекрыли в Пскове
22:42
Дом сгорел в СНТ «Черёха-2»
22:20
ВИДЕО: Переходим эту реку вброд: корреспондент ПАИ прошёл по неизвестным ольгинским местам
21:22
Ночные клубы и кинотеатры в Псковской области закрыты до 10 августа
21:15
Контактные тренировки разрешили в Псковской области
20:51
Не всё «Красава»: ФК «Луки-Энергия» тоже имеет право высказать свою позицию
20:41
Умер великолукский поэт Александр Рябихин
Еще новости
Общество

ВИДЕО: Переходим эту реку вброд: корреспондент ПАИ прошёл по неизвестным ольгинским местам

24 июля, в день святой равноапостольной княгини Ольги, группа паломников из разных городов России вброд перешла реку Великую в местах, где, как гласит легенда, родилась будущая княгиня.

Такие поездки в деревню Волженец уже 20 лет организует паломническая служба храма Александра Невского. Вместе с путешественниками корреспондент ПАИ посидел на Ольгином камне, попил из Ольгиного колодца и даже попытался увидеть Ольгин двор.

День святой равноапостольной княгини Ольги отмечают жители Пскова в пятницу, 24 июля. В этот день в Троицком кафедральном соборе состоялся торжественный молебен.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: Троицкий мост перекрыли в Пскове
24 июля 2020
ФОТОФАКТ: Троицкий мост перекрыли в Пскове
Дом сгорел в СНТ «Черёха-2»
24 июля 2020
Дом сгорел в СНТ «Черёха-2»
ВИДЕО: Переходим эту реку вброд: корреспондент ПАИ прошёл по неизвестным ольгинским местам
24 июля 2020
ВИДЕО: Переходим эту реку вброд: корреспондент ПАИ прошёл по неизвестным ольгинским местам
Ночные клубы и кинотеатры в Псковской области закрыты до 10 августа
24 июля 2020
Ночные клубы и кинотеатры в Псковской области закрыты до 10 августа
Контактные тренировки разрешили в Псковской области
24 июля 2020
Контактные тренировки разрешили в Псковской области
Не всё «Красава»: ФК «Луки-Энергия» тоже имеет право высказать свою позицию
24 июля 2020
Не всё «Красава»: ФК «Луки-Энергия» тоже имеет право высказать свою позицию
Умер великолукский поэт Александр Рябихин
24 июля 2020
Умер великолукский поэт Александр Рябихин
26 псковских семей получили вещевую помощь в Детском фонде
24 июля 2020
26 псковских семей получили вещевую помощь в Детском фонде

Идет загрузка...