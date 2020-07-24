ВИДЕО: Переходим эту реку вброд: корреспондент ПАИ прошёл по неизвестным ольгинским местам

22:20, 24 июля 2020, ПАИ

24 июля, в день святой равноапостольной княгини Ольги, группа паломников из разных городов России вброд перешла реку Великую в местах, где, как гласит легенда, родилась будущая княгиня.

Такие поездки в деревню Волженец уже 20 лет организует паломническая служба храма Александра Невского. Вместе с путешественниками корреспондент ПАИ посидел на Ольгином камне, попил из Ольгиного колодца и даже попытался увидеть Ольгин двор.

День святой равноапостольной княгини Ольги отмечают жители Пскова в пятницу, 24 июля. В этот день в Троицком кафедральном соборе состоялся торжественный молебен.