ФОТОФАКТ: Троицкий мост перекрыли в Пскове
В Пскове 24 июля закрыли Троицкий мост, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Ночью на объекте находятся дорожные рабочие и техника. Ограничение движения связано с заменой инженерных сетей и восстановлением дорожного покрытия на улице Леона Поземского.
Движение будет перекрыто до 6:00 27 июля.
Также в это время будет закрыт участок улицы Леона Поземского от Труда до Милицейской. Объехать ремонтируемый участок псковичам предлагают по мосту Александра Невского, Кузнецкому и Инженерному мостам.