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Общество

ФОТОФАКТ: Троицкий мост перекрыли в Пскове

Фото: ПАИ.

В Пскове 24 июля закрыли Троицкий мост, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Ночью на объекте находятся дорожные рабочие и техника. Ограничение движения связано с заменой инженерных сетей и восстановлением дорожного покрытия на улице Леона Поземского.

Фото: ПАИ.

Движение будет перекрыто до 6:00 27 июля.

Также в это время будет закрыт участок улицы Леона Поземского от Труда до Милицейской. Объехать ремонтируемый участок псковичам предлагают по мосту Александра Невского, Кузнецкому и Инженерному мостам.

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