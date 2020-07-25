Руководитель «Псковавтодора» Владимир Шаляев награждён медалью «За заслуги перед Псковской областью» посмертно

10:07, 25 июля 2020, ПАИ

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие дорожного хозяйства региона исполняющий обязанности директора «Псковавтодора» Владимир Шаляев награждён медалью «За заслуги перед Псковской областью». Указ о награждении подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщается в его Instagram.

Владимир Шаляев более 30 лет работал в сфере дорожного хозяйства. До назначения и. о. директора «Псковавтодора» руководил предприятием, выполняющим дорожные работы в Ставропольском крае. С его непосредственным участием разрабатывались новые стандарты качества, внедрялись современные технологии, развивалось производство строительных материалов на территории Псковской области.

«Владимир Дмитриевич был блестящим профессионалом, достойным управленцем и хорошим, порядочным человеком, которого надолго запомнят по высоким результатам труда», – писал о нём глава Псковской области.

О смерти Владимира Шаляева стало известно 21 июля.

Также губернатор наградил медалью «За заслуги перед Псковской областью» врача Псковской городской больницы Анвара Сабирова.

«Выдающиеся люди и настоящие профессионалы своего дела. Спасибо за всё, что вы сделали для нашей области! Светлая память», – написал Михаил Ведерников.