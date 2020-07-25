Врач Анвар Сабиров посмертно награждён медалью «За заслуги перед Псковской областью»

09:03, 25 июля 2020, ПАИ

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении врачебного долга, реаниматолог Псковской городской больницы посмертно награждён медалью «За заслуги перед Псковской областью». Указ о награждении подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщается в его Instagram.

Анвар Умарович Сабиров родился в 1969 году. Окончил Киргизский государственный медицинский институт. В Псковской области доктор работал почти 25 лет, из которых 17 лет – в Псковской городской больнице. С перепрофилированием медучреждения Анвар Сабиров стал работать с пациентами, заражёнными коронавирусом.

13 июня врач сдал тест на коронавирус – он показал положительный результат. Первоначально течение болезни было лёгким. Однако затем его состояние резко ухудшилось, врача подключили к ИВЛ. Спасти его не удалось. 30 июня жители Псковской области узнали от главы региона о смерти медика.

Долгое время не утихала скорбь от потери. «Они спасают нас, сами умирая», – писали псковичи о смерти выдающегося врача.

Также губернатор наградил медалью «За заслуги перед Псковской областью» исполняющего обязанности директора «Псковавтодора» Владимира Шаляева.

«Выдающиеся люди и настоящие профессионалы своего дела. Спасибо за всё, что вы сделали для нашей области! Светлая память», – написал Михаил Ведерников.