Риск заражения COVID для пациентов Псковской областной больницы минимален – комздрав
Очаги коронавируса, вспыхнувшие в двух отделениях Псковской областной клинической больницы, считаются потухшими. Об этом в Instagram сообщили представители комитета по здравоохранению Псковской области.
Псковичи выражали своё беспокойство по поводу опасности инфицирования COVID-19 пациентами областной больницы. «Очаг в областной больнице считается потухшим. Пациентам при посещении учреждения необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Таким образом, риск заражения минимален», – пояснили в комитете по здравоохранению.
Ранее губернатор Михаил Ведерников отмечал, что очаги удалось быстро локализовать, за четыре дня заболели коронавирусом 10 человек.
Всех пациентов с COVID-19 госпитализировали в Псковскую городскую больницу.