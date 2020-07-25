Риск заражения COVID для пациентов Псковской областной больницы минимален – комздрав

14:23, 25 июля 2020, ПАИ

Очаги коронавируса, вспыхнувшие в двух отделениях Псковской областной клинической больницы, считаются потухшими. Об этом в Instagram сообщили представители комитета по здравоохранению Псковской области.

Псковичи выражали своё беспокойство по поводу опасности инфицирования COVID-19 пациентами областной больницы. «Очаг в областной больнице считается потухшим. Пациентам при посещении учреждения необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Таким образом, риск заражения минимален», – пояснили в комитете по здравоохранению.

Ранее губернатор Михаил Ведерников отмечал, что очаги удалось быстро локализовать, за четыре дня заболели коронавирусом 10 человек.

Всех пациентов с COVID-19 госпитализировали в Псковскую городскую больницу.