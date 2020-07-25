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Общество

Ответить на жалобы псковичей по поводу ликвидации переходов призвал губернатор городскую власть

Фото: Андрей Степанов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram сообщил, что ему поступает много жалоб на решение в очередной раз ликвидировать несколько пешеходных переходов в Пскове. Губернатор призвал главу администрации Пскова Александра Братчикова разобраться в ситуации.

Житель Пскова обратился с просьбой к главе региона не убирать переход на улице Советской у дома №64. «Больше короткого пути не будет к остановке», - объяснил молодой человек.

Пскович считает, что правильнее было бы обратить внимание на автомобилистов, которые паркуются вблизи перехода и загораживают обзор. «Ходить там страшно, потому что не видно проезжающих машин!» - негодует горожанин.

Ранее рабочая группа по безопасности дорожного движения вынесла решение убрать переходы на пересечении улиц Максима Горького и Пароменской, а также на Т-образном перекрестке улиц Розы Люксембург и Народной.

На улице Советской же планировалось спилить вблизи пешеходных переходов деревья, мешающие обзору.

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