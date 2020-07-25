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Общество

Прибор мгновенной диагностики коронавируса создали в США

Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия в США разработали небольшое устройство, которое позволяет моментально проводить тестирование на коронавирус. Об этом сообщает портал MedicalXpress, пишет RT.

Прибор покрывают реагентом, который, соприкасаясь с инфекцией, меняет цвет.

«Разные газы должны вызывать различные изменения в освещении, которые программы искусственного интеллекта могут отслеживать», – говорится в тексте.

Ученые считают, что их изобретение позволит создать большую базу данных заболевших коронавирусом.

Минздрав России же готовится к выпуску вакцины, но в особых условиях: параллельно вакцинации должны продолжиться исследования эффективности и безопасности лекарства. Вакцинацию людей из группы риска в России могут начать в августе.

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