Прибор мгновенной диагностики коронавируса создали в США

20:31, 25 июля 2020, ПАИ

Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия в США разработали небольшое устройство, которое позволяет моментально проводить тестирование на коронавирус. Об этом сообщает портал MedicalXpress, пишет RT.

Прибор покрывают реагентом, который, соприкасаясь с инфекцией, меняет цвет.

«Разные газы должны вызывать различные изменения в освещении, которые программы искусственного интеллекта могут отслеживать», – говорится в тексте.

Ученые считают, что их изобретение позволит создать большую базу данных заболевших коронавирусом.

Минздрав России же готовится к выпуску вакцины, но в особых условиях: параллельно вакцинации должны продолжиться исследования эффективности и безопасности лекарства. Вакцинацию людей из группы риска в России могут начать в августе.