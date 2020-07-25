«Зенит» завоевал Кубок России

22:44, 25 июля 2020, ПАИ

Петербургский «Зенит» в финале Олимп-Кубка России одержал победу над подмосковными «Химками», пишет «Матч ТВ».

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:0. На 84-й минуте единственный гол забил Артем Дзюба, реализовав пенальти.

Петербургский клуб выиграл Кубок России в четвертый раз в своей истории. Последний раз он был обладателем этой награды в 2016 году.

Таким образом, в этом сезоне «Зенит» оформил золотой дубль, заполучив статус чемпиона России и выиграв Кубок. В первый раз команда выигрывала два главных российских турнира в 2010 году.