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Общество

Почти 10 млн человек в мире вылечились от коронавируса

По состоянию на утро 26 июля в мире зарегистрировано 16 203 478 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 648 453 человека. Количество выздоровевших – 9 914 013.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 4 315 709. В этой стране от коронавируса умерло 149 398 человек, выздоровело – 2 061 692.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 806 720 человек, выздоровело 597 140 пациентов, умерло – 13 192. В Псковской области выявлено 3 618 случаев заражения коронавирусом, 2 423 человека выздоровели, 51 – умер.

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