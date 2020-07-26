Мастер-класс по воркауту прошёл на улице Льва Толстого в Пскове

09:50, 26 июля 2020, ПАИ

В Пскове во дворе дома № 26 на улице Льва Толстого участники спортивного движения Street Workout по Псковской области провели мастер-класс и тренировку по воркату для детей на новой воркаут-площадке. Об этом Псковскому агентству информации рассказал лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Спортивное движение Street Workout по Псковской области приглашает молодых людей поучаствовать в бесплатном проекте «Развитие воркаут-движения как основа подготовки к выполнению комплекса ГТО».

Курс подготовки продлится с 1 сентября 2020 года по 30 мая 2021 года. Принять участие могут юноши и девушки от 14 до 35 лет.