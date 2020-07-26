736 человек заразились коронавирусом в Великих Луках

12:48, 26 июля 2020, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 736 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на восемь человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (1 100 случаев), на третьем – Псковский район (290 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрировано 3 618 случаев заражения коронавирусом, 2 423 человека выздоровело, 51 – умер.