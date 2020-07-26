5765 жителей России заболели коронавирусом за сутки
За последние сутки в России выявлено 5 765 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
25 июля в стране зафиксировано 77 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 110 человек.
Всего по состоянию на утро 26 июля в России выявлено 812 485 случаев заболевания коронавирусом, 600 250 человек выздоровело, 13 269 – умерло. В Псковской области выявлено 3 618 случаев заражения коронавирусом, 2 423 человека выздоровело, 51 – умер.