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Общество

Владимир Путин поздравил россиян с Днём ВМФ

Президент России Владимир Путин открыл в Санкт-Петербурге главный военно-морской парад и поздравил российских моряков с Днём Военно-Морского Флота, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня мы чествуем защитников морских рубежей Отечества, отважных героев дальних походов, всех, кто связал свою жизнь с надводными и подводными силами, с морской авиацией, неустрашимой морской пехотой, кто служит в войсках береговой обороны, обеспечивает боеготовность флотских частей, и, конечно, тех, кто проектирует и строит новую морскую технику», – сказал Владимир Путин.

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что весь личный состав военно-морского флота достойно выполняет самые сложные задачи. «В таком безупречном служении – служении нашим людям, Отечеству нашему – отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера», – отметил президент.

Глава государства поздравил россиян с Днём Военно-Морского Флота, отметив, что «более трёх веков флот стоит на страже суверенитета родной страны, твёрдо отстаивает её интересы».

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