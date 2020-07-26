Семье псковского священника отца Павла Адельгейма необходима помощь

19:13, 26 июля 2020, ПАИ

Жене и дочери убитого семь лет назад священника отца Павла Адельгейма необходима помощь неравнодушных псковичей. Об этом сообщают в группе «Помощь Вере Михайловне Адельгейм» в социальной сети Facebook.

Как сообщается в группе, денег не хватает. Для обеспечения минимальных потребностей двух человек, живущих на крохотные пенсии нужна регулярная денежная помощь.

«Лекарства, средства личной гигиены, врачебный и прочий уход и многое другое, а, возможно, и специальное инвалидное кресло-каталка – все это складывается в значительную и требующую постоянного пополнения сумму. Без вас мы не сможем ее собрать и далее – восполнять» - пишут в группе.

Отец Павел Адельгейм начал свое служение в маленьком городке Бухарской области, где в 1969 году построил первый православный храм. В этом же году он был осужден и отправлен на рудники в Казахстан, где потерял ногу. Освободился из заключения инвалидом в 1972 году.

В Псковской епархии служил с 1976 года. В 1992 году при храме святых Жен Мироносиц в Пскове отец Павел Адельгейм открыл приходскую общеобразовательную православную школу регентов, а в 1993 году при храме святого апостола Матфея в деревне Писковичи - приют для сирот-инвалидов. До 22 февраля 2008 года был настоятелем храма святых Жен Мироносиц, а в последние годы жизни служил в нём.

Священника убили на его собственной кухне. Убийца - кинооператор из Москвы Сергей Пчелинцев, который приехал к священнослужителю за несколько дней до этого просить помощи в исцелении. Отец Павел Адельгейм помогал людям до последней секунды своей жизни. Теперь помощь требуется его семье.

Работу координатора сбора пожертвований выполняет псковский актер, дважды номинант премии «Золотая маска», Виктор Яковлев.

Перевести деньги для семьи отца Павла можно на его счет в сбербанке, привязанный к номеру +7 911 382 90 30. При отправлении денежных средств обязательно делать пометку "Для матушки Веры". Номер карты: 2202200660419167