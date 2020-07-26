Строительство инфекционной больницы в Пскове завершено на 50%

23:21, 26 июля 2020, ПАИ

Строительство инфекционной больницы в Пскове завершено более чем на 50 процентов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в социальной сети Instagram.

«Работа идёт очень динамично, строительная готовность здания уже более 50 %. Завершена укладка инженерных сетей, ведётся установка дверей, окон, обустройство кровли», – сообщил Михаил Ведерников.

К больнице планируется организовать несколько подъездов, а участок улицы Достовалова, ведущий к больнице, заасфальтируют. Рядом с лечебным корпусом в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется построить парк.

Губернатор рассказал, что в планах строительство ещё одного корпуса на 60 мест. Помимо этого, рядом с больницей появится лабораторно-учебный центр для студентов.