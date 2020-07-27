Михаил Ведерников поздравил жителей Псковского и Палкинского районов с 76-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков

14:08, 27 июля 2020, ПАИ

Жителей Псковского и Палкинского районов глава региона поздравил с 76-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Псковской области.

«Это скорбный и вместе с тем торжественный день для каждого жителя. Сегодня Псковский район отмечает 76-летие свободы от немецкого рабства, когда годы оккупации, пыток и издевательств закончились изгнанием фашистов с родных земель. После освобождения началось долгое восстановление — враг, отступая, разрушал все на своем пути, мстя за свое поражение. Силами местных жителей заново строились дома, школы, больницы, вся инфраструктура. Сегодня мы говорим слова благодарности всем соотечественникам, кто воевал за освобождение на фронте и в тылу, кто был замучен фашистами и кто выжил, кто вернулся в родные земли и восстановил район», — отметил глава региона в поздравительном адресе жителям Псковского района, передав отдельные слова признательности и уважения ныне живущим ветеранам.

В этот день на воинском мемориале «Жидилов бор» прошел торжественный митинг, участники которого почтили память погибших бойцов и возложили цветы. В мероприятии приняли участие председатель Комитета по сельскому хозяйству Николай Романов и глава района Наталья Федорова.

После здесь же состоялось перезахоронение останков воинов, найденных поисковыми отрядами на территории муниципалитета в 2020 году.

Памятную дату отметили и в Палкинском районе. Несмотря на то, что официальной датой освобождения считается 27 июля, традиционно этот праздник и День поселка Палкино отмечается в муниципалитете в последнюю субботу июля.

Жители муниципалитета посетили братские захоронения Палкинского района, чтобы почтить память героев-освободителей. В торжественной церемонии возложения цветов к братскому захоронению в поселке Палкино приняла участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она зачитала поздравительный адрес Губернатора Михаила Ведерникова.

«Жители оказывали яростное сопротивление и в тылу, расплачиваясь за непокорность сожженными деревнями и своими жизнями. Половина ушедших на фронт воинов не вернулась домой — были убиты, угнаны в рабство или пропали без вести. Но жители не теряли боевого духа: отвоевав родную землю, они все силы бросили на ее восстановление. Мы никогда не забудем военный и трудовой подвиг тех времен. Теперь на нас лежит ответственность за преумножение и развитие района, сохранения исторической памяти», — отметил Михаил Ведерников в поздравительном адресе.