Федерация кикбоксинга Псковской области взяла у профсоюзов в аренду лыжную базу в Корытово

17:50, 27 июля 2020, ПАИ

Псковский областной совет профсоюзов и Федерация кикбоксинга Псковской области заключили соглашение, по которому федерация становится арендатором лыжной базы в Корытово. Договор рассчитан до конца 2020 года с возможностью продления. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель облсовпрофа Игорь Иванов.

Псковское агентство информации уже сообщало, что профсоюзы ищут арендатора из сферы спорта для лыжной базы: письма с предложением об аренде были направлены и прежде арендовавшей базу администрации Пскова. Однако первыми на предложение откликнулись кикбоксеры.

«Ранее псковские кикбоксеры уже имели отношения к базе, проводили там тренировки. Видимо, с тех пор интерес к ней сохранился. Федерация кикбоксинга взяла на себя арендную плату в том же размере, что и платил прежний арендатор, коммунальные платежи, а также своими силами проведёт частичный ремонт, – рассказал Игорь Иванов. – Если договорные обязательства будут исполняться, то мы пролонгируем договор, заключенный до конца этого года».

На вопрос о том, как кикбоксеры будут участвовать в развитии лыжной составляющей базы, Игорь Иванов ответил, что «сама трасса не является собственностью профсоюзов, но если её использование будет продолжаться зимой, то никто не мешает кикбоксерам организовать прокат или сдать помещения для этого в субаренду».

Ранее сообщалось, что профсоюзы отремонтируют лыжную базу в Корытово. На эти цели направлено около 300 тысяч рублей.