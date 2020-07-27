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Общество

Загрузка санаториев в Сочи достигла 90%

Фото: Дарья Хваткова.

В среднем загрузка санаторно-курортного комплекса в Сочи составляет 90%, что соответствует показателям прошлого года. Как сообщается на сайте городской администрации, с начала летнего сезона в Сочи побывало более 490 тысяч туристов, на сегодняшний день в городе отдыхают более 200 тысяч гостей.

В связи с этим городские власти усилили контроль за санитарной обработкой общественных мест.

Спецслужбы ежедневно проводят обработку автобусных остановок и подземных переходов, а также пешеходных маршрутов. Управляющие компании дезинфицируют входные группы многоквартирных домов.

Все автобусы моют внутри и снаружи несколько раз в день. На железнодорожных вокзалах курорта санитарная обработка проводится каждые два часа. С такой же периодичностью проводится и проветривание помещений. Все поверхности тщательно обрабатывают и в аэропорту Сочи.

Кроме того, на курорте продолжают работу специальные мониторинговые группы. Они контролируют санитарную обработку на пляжах и объектах общепита, расположенных на набережных, а также соблюдение масочного режима внутри ресторанов, кафе, торговых центров и других предприятий.

В Сочи в вечернее и ночное время усилено патрулирование городских улиц и мест массового скопления людей. В состав групп входят участковые уполномоченные, сотрудники ППС, отдела по исполнению административного законодательства. Помогают правоохранителям группы казаков и добровольных народных дружин. Совместно они следят не только за правопорядком, но и за соблюдением масочного режима сотрудниками предприятий общественного питания.

Ранее биатлонист Антон Шипулин сообщил, что его семья заболела коронавирусом на отдыхе в Сочи.

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