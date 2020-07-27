Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Об усилении пандемии коронавируса в мире заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. За последние шесть недель число случаев заболевания практически удвоилось, пишет ТАСС.
За последние шесть недель число заболевших удвоилось, приблизившись к 16 млн человек. Число умерших превысило 640 тысяч.
Гендиректор отметил, что пандемия продолжает ускоряться.
Ранее также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения созовёт заседание комитета по чрезвычайным ситуациям для оценки пандемии нового коронавируса для получения надлежащих рекомендаций.