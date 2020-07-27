Псковская область превышает общероссийский показатель по количеству выявленных случаев коронавируса

19:31, 27 июля 2020, ПАИ

По количеству выявленных случаев коронавируса Псковская область превышает общероссийский показатель. Такие данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По состоянию на 27 июля, количество выявленных случаев на 100 тысяч населения в России составляет 557,1 человека на 100 тысяч населения (неделей ранее 529,5), в СЗФО этот показатель равен 535,3 (503,1).

Превышают общероссийский показатель Архангельская область (755,5), Республика Коми (608,2), Новгородская область (602,5), Ненецкий автономный округ (600,5), Санкт-Петербург (579,4) и Псковская область (565,9).

Остальные регионы округа демонстрируют заболеваемость на 100 тысяч населения ниже общероссийской – Республика Карелия (347,3), Ленинградская область (316,7), Калининградская область (283,2), Вологодская область (194,6).

По данным на 27 июля, в Псковской области коронавирусом заразились 3 633 человека, умерло 52 человека.