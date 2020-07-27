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Общество

Первый этаж Великолукской детской поликлиники отремонтируют к октябрю

Первый этаж поликлиники Великолукской детской городской больницы отремонтируют к октябрю, проектно-сметная документация сформирована и прошла госэкспертизу. Об этом на совещании по реализации нацпроектов 27 июля рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации.

Также Марина Гаращенко отметила, что за счет экономии по направлению «Здравоохранение» закупят новые ИВЛ-аппараты для онкологической службы. Технические задания готовы, в ближайшее время будут размещены аукционы.

Всего в Псковской области заключено около 90% от общего числа контрактов по национальным проектам, кассовое освоение составляет чуть больше 33%. В числе лидеров — направления «МСП» и «Культура». В последнем — промежуточные показатели исполнены досрочно.

На встрече губернатор Михаил Ведерников сообщил, что 21 июля президент России подписал указ, в котором обозначил пять ключевых национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года. С 15 августа регионы начнут отчитываться перед Министерством финансов.  «Наша главная общая задача — защитить и включить максимальное количество мероприятий, доказать их значимость для жителей Псковской области, получить на них финансирование», - поставил перед руководителям и нацпроектов задачу Михаил Ведерников.

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