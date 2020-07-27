Варлаамовская башня Псковского кремля работает ежедневно

20:26, 27 июля 2020, ПАИ

С 28 июля по 1 сентября Варлаамовская башня в Пскове работает для посетителей без выходных. Об этом сообщается в Instagram Псковского музея-заповедника. Посетить башню можно как в составе экскурсии, так и индивидуально.

Башня будет открыта с 11:00 до 18:00, технический перерыв с 13:00 до 14:00.

Стоимость билета: взрослый - 100 рублей, детский - 50 рублей, семейный - 250 рублей.

Вход с первого яруса Варлаамовской башни.

Записаться на экскурсию или узнать подробности можно по телефону 29-22-59 или по электронной почте: dvorpost.museum@gmail.com.

Корреспондент ПАИ уже побывал в отреставрированной башне, читайте репортаж здесь.