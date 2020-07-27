0
20:43
Псковичи просят губернатора разрешить работу детских комнат
20:26
Варлаамовская башня Псковского кремля работает ежедневно
20:00
Михаил Ведерников занял 15-ю строчку в рейтинге активности губернаторов в Instagram
19:41
Число сдававших ЕГЭ российских выпускников сократилось на 10% по сравнению с 2019 годом
19:00
Великолучанка просит спилить берёзу под окном своей квартиры
18:33
ВИДЕО: Нина Черемисина принимает поздравления с юбилеем Олимпиалы-80
18:09
190 заявлений поступило от абитуриентов в Великолукскую академию физкультуры и спорта
Еще новости
Общество

Варлаамовская башня Псковского кремля работает ежедневно

Варлаамовская башня внутри. Фото ПАИ

С 28 июля по 1 сентября Варлаамовская башня в Пскове работает для посетителей без выходных. Об этом сообщается в Instagram Псковского музея-заповедника. Посетить башню можно как в составе экскурсии, так и индивидуально.

Башня будет открыта с 11:00 до 18:00, технический перерыв с 13:00 до 14:00.

Стоимость билета: взрослый - 100 рублей, детский - 50 рублей, семейный - 250 рублей.

Вход с первого яруса Варлаамовской башни.

Записаться на экскурсию или узнать подробности можно по телефону 29-22-59 или по электронной почте: dvorpost.museum@gmail.com.

Корреспондент ПАИ уже побывал в отреставрированной башне, читайте репортаж здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Псковичи просят губернатора разрешить работу детских комнат
27 июля 2020
Псковичи просят губернатора разрешить работу детских комнат
Варлаамовская башня Псковского кремля работает ежедневно
27 июля 2020
Варлаамовская башня Псковского кремля работает ежедневно
Михаил Ведерников занял 15-ю строчку в рейтинге активности губернаторов в Instagram
27 июля 2020
Михаил Ведерников занял 15-ю строчку в рейтинге активности губернаторов в Instagram
Число сдававших ЕГЭ российских выпускников сократилось на 10% по сравнению с 2019 годом
27 июля 2020
Число сдававших ЕГЭ российских выпускников сократилось на 10% по сравнению с 2019 годом
Великолучанка просит спилить берёзу под окном своей квартиры
27 июля 2020
Великолучанка просит спилить берёзу под окном своей квартиры
ВИДЕО: Нина Черемисина принимает поздравления с юбилеем Олимпиалы-80
27 июля 2020
ВИДЕО: Нина Черемисина принимает поздравления с юбилеем Олимпиалы-80
190 заявлений поступило от абитуриентов в Великолукскую академию физкультуры и спорта
27 июля 2020
190 заявлений поступило от абитуриентов в Великолукскую академию физкультуры и спорта
Более 3 500 заявлений от абитуриентов со всей России подано в ПсковГУ
27 июля 2020
Более 3 500 заявлений от абитуриентов со всей России подано в ПсковГУ

Идет загрузка...