Правила въезда туристов в Турцию назвали в АТОР
Ассоциация туроператоров России опубликовала правила въезда туристов в Турцию. Для посещения россиянам не нужна виза и справка с тестом на коронавирус, пишет РИА Новости.
Во время полёта туристы должны будут заполнить специальную анкету с личными и контактными данными, указать номер кресла, адрес пребывания в стране, а также сведения о состоянии здоровья.
До прохождения паспортного контроля у каждого пассажира измерят температуру. Туристов пропустят на борт, если у них не будет симптомов COVID-19. В противном случае придется пройти бесплатный ПЦР-тест. При положительном результате пассажира отправят в госпиталь для обследования или лечения.
В случае подтверждения у пассажира определенного рейса COVID-19 информацию о лицах, находившихся с ним в контакте в самолете, их личные и контактные данные передадут в управление здравоохранения Турции. Если же о заражении станет известно после полёта, контактировавшие с больным в самолете будут установлены по их формам пассажиров. Им придется пройти двухнедельный карантин или изоляцию.
Также россиянам рекомендуют приобретать страховку, которая бы покрыла лечение коронавируса.
Международные рейсы Россия возобновит с 1 августа. Пока для россиян будут доступны рейсы в Великобританию, Танзанию и Турцию.