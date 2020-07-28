Правила въезда туристов в Турцию назвали в АТОР

07:11, 28 июля 2020, ПАИ

Ассоциация туроператоров России опубликовала правила въезда туристов в Турцию. Для посещения россиянам не нужна виза и справка с тестом на коронавирус, пишет РИА Новости.

Во время полёта туристы должны будут заполнить специальную анкету с личными и контактными данными, указать номер кресла, адрес пребывания в стране, а также сведения о состоянии здоровья.

До прохождения паспортного контроля у каждого пассажира измерят температуру. Туристов пропустят на борт, если у них не будет симптомов COVID-19. В противном случае придется пройти бесплатный ПЦР-тест. При положительном результате пассажира отправят в госпиталь для обследования или лечения.

В случае подтверждения у пассажира определенного рейса COVID-19 информацию о лицах, находившихся с ним в контакте в самолете, их личные и контактные данные передадут в управление здравоохранения Турции. Если же о заражении станет известно после полёта, контактировавшие с больным в самолете будут установлены по их формам пассажиров. Им придется пройти двухнедельный карантин или изоляцию.

Также россиянам рекомендуют приобретать страховку, которая бы покрыла лечение коронавируса.

Международные рейсы Россия возобновит с 1 августа. Пока для россиян будут доступны рейсы в Великобританию, Танзанию и Турцию.