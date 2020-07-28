0
10:32
10 врачей великолукского COVID-центра наградили за работу в пандемию
10:30
Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
10:13
Грозы надвигаются на Псковскую область
09:43
Август в Псковской области будет теплее нормы
09:41
Публикуем видео с места ДТП на улице Маргелова в Пскове
09:34
Две трети россиян отказались заводить электронные трудовые книжки
09:30
Пьяный пскович на Peugeot протаранил два автомобиля и влетел в забор
Еще новости
Общество

Правила въезда туристов в Турцию назвали в АТОР

Фото Дарьи Хватковой.

Ассоциация туроператоров России опубликовала правила въезда туристов в Турцию. Для посещения россиянам не нужна виза и справка с тестом на коронавирус, пишет РИА Новости.

Во время полёта туристы должны будут заполнить специальную анкету с личными и контактными данными, указать номер кресла, адрес пребывания в стране, а также сведения о состоянии здоровья.

До прохождения паспортного контроля у каждого пассажира измерят температуру. Туристов пропустят на борт, если у них не будет симптомов COVID-19. В противном случае придется пройти бесплатный ПЦР-тест. При положительном результате пассажира отправят в госпиталь для обследования или лечения.

В случае подтверждения у пассажира определенного рейса COVID-19 информацию о лицах, находившихся с ним в контакте в самолете, их личные и контактные данные передадут в управление здравоохранения Турции. Если же о заражении станет известно после полёта, контактировавшие с больным в самолете будут установлены по их формам пассажиров. Им придется пройти двухнедельный карантин или изоляцию.

Также россиянам рекомендуют приобретать страховку, которая бы покрыла лечение коронавируса.

Международные рейсы Россия возобновит с 1 августа. Пока для россиян будут доступны рейсы в Великобританию, Танзанию и Турцию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

10 врачей великолукского COVID-центра наградили за работу в пандемию
28 июля 2020
10 врачей великолукского COVID-центра наградили за работу в пандемию
Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
28 июля 2020
Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Грозы надвигаются на Псковскую область
28 июля 2020
Грозы надвигаются на Псковскую область
Август в Псковской области будет теплее нормы
28 июля 2020
Август в Псковской области будет теплее нормы
Публикуем видео с места ДТП на улице Маргелова в Пскове
28 июля 2020
Публикуем видео с места ДТП на улице Маргелова в Пскове
Две трети россиян отказались заводить электронные трудовые книжки
28 июля 2020
Две трети россиян отказались заводить электронные трудовые книжки
Пьяный пскович на Peugeot протаранил два автомобиля и влетел в забор
28 июля 2020
Пьяный пскович на Peugeot протаранил два автомобиля и влетел в забор
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
28 июля 2020
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»

Идет загрузка...