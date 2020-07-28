1117 человек заболели коронавирусом в Пскове

09:33, 28 июля 2020, ПАИ

В Пскове коронавирусом заразилось 1 117 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на шесть человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (740 случаев), на третьем – Псковский район (291 случай).

Всего в Псковской области выявлено 3 646 случаев заражения коронавирусом, 2 502 человека выздоровело, 52 – умерло.