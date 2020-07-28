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Общество

4 сентября планируется сдать в эксплуатацию инфекционную больницу в Великих Луках

В Великих Луках до 15 августа завершатся строительные работы на территории инфекционной больницы. Об этом рассказал подрядчик во время визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

На сегодняшний день готовность объекта составляет 22%. Строительные работы будут завершены, 4 сентября – сдача объекта.

«До 15 августа все строительные работы будут завершены, планировка территории идёт параллельно», - отметил подрядчик.

28 июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников прибыл в Великие Луки с рабочим визитом. В частности, чтобы проинспектировать ход строительства инфекционной больницы.

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