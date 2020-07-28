Остановка «Медицинский центр» появится в Великих Луках

11:49, 28 июля 2020, ПАИ

Возле новой инфекционной больницы в Великих Луках организуют остановку «Медицинский центр». Об этом во время визита губернатора Псковской области 28 июля на строительную площадку доложил подрядчик, передает корреспондент «Великолукской правды. Новости».

Будущий главный врач строящейся инфекционной больницы Анастасия Повторейко обратила внимание на то, что в первую очередь необходимо обеспечить транспортную доступность медицинского центра для населения, в связи с этим у больницы возведут две остановки с пешеходным переходом и заасфальтируют дорогу.

До 1 сентября будет полностью произведено асфальтирование, отметила Анастасия Повторейко.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 22%. В строительстве задействовано 280 человек, 20 единиц техники.