0
14:24
Псковский губернатор раскритиковал работу подрядчика на строительстве школы в Великих Луках
14:18
Предприятия Псковской области могут бесплатно поучаствовать в онлайн-интенсиве «Цифровая прокачка бизнеса»
13:36
Ручная работа: как спасают от обрушения древний Псково-Печерский монастырь
13:24
Пётр Василевский: рестарт социальной гостиной Красного Креста дан в Пскове
12:55
Псковский и выборгский архивы готовят совместную выставку
12:20
Губернатор пообещал помочь великолучанам с ремонтом дома на улице Тенистой
12:17
Заменить водительские права великолучане теперь могут в МФЦ
Еще новости
Общество

Остановка «Медицинский центр» появится в Великих Луках

Фото: "Великолукская правда. Новости".

Возле новой инфекционной больницы в Великих Луках организуют остановку «Медицинский центр». Об этом во время визита губернатора Псковской области 28 июля на строительную площадку доложил подрядчик, передает корреспондент «Великолукской правды. Новости».

Будущий главный врач строящейся инфекционной больницы Анастасия Повторейко обратила внимание на то, что в первую очередь необходимо обеспечить транспортную доступность медицинского центра для населения, в связи с этим у больницы возведут две остановки с пешеходным переходом и заасфальтируют дорогу.

До 1 сентября будет полностью произведено асфальтирование, отметила Анастасия Повторейко.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 22%. В строительстве задействовано 280 человек, 20 единиц техники.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Остановка «Медицинский центр» появится в Великих Луках 5 395 жителей России заболели коронавирусом за сутки 10 врачей великолукского COVID-центра наградили за работу в пандемию Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 С 3 августа Великолукская больница перестаёт быть COVID-центром Более 10,2 млн человек в мире вылечились от коронавируса 1117 человек заболели коронавирусом в Пскове 740 человек заразились коронавирусом в Великих Луках Более 260 тысяч россиян находятся под наблюдением из-за коронавируса 49 псковичей выздоровели после коронавируса за сутки
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Псковский губернатор раскритиковал работу подрядчика на строительстве школы в Великих Луках
28 июля 2020
Псковский губернатор раскритиковал работу подрядчика на строительстве школы в Великих Луках
Предприятия Псковской области могут бесплатно поучаствовать в онлайн-интенсиве «Цифровая прокачка бизнеса»
28 июля 2020
Предприятия Псковской области могут бесплатно поучаствовать в онлайн-интенсиве «Цифровая прокачка бизнеса»
Пётр Василевский: рестарт социальной гостиной Красного Креста дан в Пскове
28 июля 2020
Пётр Василевский: рестарт социальной гостиной Красного Креста дан в Пскове
Псковский и выборгский архивы готовят совместную выставку
28 июля 2020
Псковский и выборгский архивы готовят совместную выставку
Губернатор пообещал помочь великолучанам с ремонтом дома на улице Тенистой
28 июля 2020
Губернатор пообещал помочь великолучанам с ремонтом дома на улице Тенистой
Заменить водительские права великолучане теперь могут в МФЦ
28 июля 2020
Заменить водительские права великолучане теперь могут в МФЦ
Колокольный звон в праздник крещения Руси пройдёт во всех храмах Псковской епархии
28 июля 2020
Колокольный звон в праздник крещения Руси пройдёт во всех храмах Псковской епархии
ОПРОС: Ваши планы на отпуск и остаток лета?
28 июля 2020
ОПРОС: Ваши планы на отпуск и остаток лета?

Идет загрузка...