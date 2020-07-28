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Общество

Определены следующие страны, с которыми Россия может открыть авиасообщение

Были определены страны, с которыми Россия может открыть авиасообщение в ближайшее время, пишет ТАСС.

С августа Россия возобновляет авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией.

Следующими странами, с которыми будет возобновлено авиасообщение могут стать Южная Корея и Мальдивы.

Вылететь из страны россияне с 1 августа смогут в Занзибар, Лондон, в Анкару и Стамбул, с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан. Полёты в Россию из перечисленных городов также открываются с этих дат.

В настоящее время осуществляются лишь единичные вывозные рейсы из-за рубежа.

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