0
14:24
Псковский губернатор раскритиковал работу подрядчика на строительстве школы в Великих Луках
14:18
Предприятия Псковской области могут бесплатно поучаствовать в онлайн-интенсиве «Цифровая прокачка бизнеса»
13:36
Ручная работа: как спасают от обрушения древний Псково-Печерский монастырь
13:24
Пётр Василевский: рестарт социальной гостиной Красного Креста дан в Пскове
12:55
Псковский и выборгский архивы готовят совместную выставку
12:20
Губернатор пообещал помочь великолучанам с ремонтом дома на улице Тенистой
12:17
Заменить водительские права великолучане теперь могут в МФЦ
Еще новости
Общество

Дополнительные средства потребуются для строительства подземного перехода в Великих Луках

Дополнительные средства потребуются для строительства подземного перехода на пересечении улиц Ленина и Дьяконова. Об этом заявил первый заместитель главы городской администрации Юрий Власюк во время рабочего визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Великие Луки 28 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Юрий Власюк пояснил, что сумма может составить 40-45 млн рублей. Из них 22 млн рублей — на стабилизацию грунта, остальное — на перекладку газопровода.

Практически все подземные коммуникации уже перенесены. «Не выполнены пока только по газу», – сообщил он губернатору.

Юрий Власюк также отметил, что подрядчик уже приобрёл железобетонные конструкции и кабели для работ по стабилизации грунта. Специализированная фирма из Санкт-Петербурга выполнит все необходимые работы, уточнил он.

«Нет угрозы того, что фундаменты близлежащих домов поползут?» – поинтересовался губернатор. «Нет», – заверил Юрий Власюк.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Псковский губернатор раскритиковал работу подрядчика на строительстве школы в Великих Луках
28 июля 2020
Псковский губернатор раскритиковал работу подрядчика на строительстве школы в Великих Луках
Предприятия Псковской области могут бесплатно поучаствовать в онлайн-интенсиве «Цифровая прокачка бизнеса»
28 июля 2020
Предприятия Псковской области могут бесплатно поучаствовать в онлайн-интенсиве «Цифровая прокачка бизнеса»
Пётр Василевский: рестарт социальной гостиной Красного Креста дан в Пскове
28 июля 2020
Пётр Василевский: рестарт социальной гостиной Красного Креста дан в Пскове
Псковский и выборгский архивы готовят совместную выставку
28 июля 2020
Псковский и выборгский архивы готовят совместную выставку
Губернатор пообещал помочь великолучанам с ремонтом дома на улице Тенистой
28 июля 2020
Губернатор пообещал помочь великолучанам с ремонтом дома на улице Тенистой
Заменить водительские права великолучане теперь могут в МФЦ
28 июля 2020
Заменить водительские права великолучане теперь могут в МФЦ
Колокольный звон в праздник крещения Руси пройдёт во всех храмах Псковской епархии
28 июля 2020
Колокольный звон в праздник крещения Руси пройдёт во всех храмах Псковской епархии
ОПРОС: Ваши планы на отпуск и остаток лета?
28 июля 2020
ОПРОС: Ваши планы на отпуск и остаток лета?

Идет загрузка...