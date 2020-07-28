Дополнительные средства потребуются для строительства подземного перехода в Великих Луках

14:14, 28 июля 2020, ПАИ

Дополнительные средства потребуются для строительства подземного перехода на пересечении улиц Ленина и Дьяконова. Об этом заявил первый заместитель главы городской администрации Юрий Власюк во время рабочего визита губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Великие Луки 28 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Юрий Власюк пояснил, что сумма может составить 40-45 млн рублей. Из них 22 млн рублей — на стабилизацию грунта, остальное — на перекладку газопровода.

Практически все подземные коммуникации уже перенесены. «Не выполнены пока только по газу», – сообщил он губернатору.

Юрий Власюк также отметил, что подрядчик уже приобрёл железобетонные конструкции и кабели для работ по стабилизации грунта. Специализированная фирма из Санкт-Петербурга выполнит все необходимые работы, уточнил он.

«Нет угрозы того, что фундаменты близлежащих домов поползут?» – поинтересовался губернатор. «Нет», – заверил Юрий Власюк.