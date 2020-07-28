Великолучан приглашают на обсуждение проекта реконструкции парка культуры и отдыха
Жители Великих Лук могут принять участие в обсуждении проекта реконструкции парка культуры и отдыха.
«Администрация Великих Лук, общероссийская ассоциация территориального общественного самоуправления и общественные советники главы города приглашают великолучан 29 июля на обсуждение проекта реконструкции парка культуры и отдыха», - сообщается в Instagram городской администрации.
Встреча состоится 29 июля в 16:00 на набережной А. Матросова напротив здания ЗАГСа.
В выходные дни в парк уже доставили фигуры доисторических животных – динозавров и мамонтов. У жителей города скульптуры вызвали большой интерес.