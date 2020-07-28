В музее-квартире Юрия Спегальского в Пскове проходят съёмки

16:20, 28 июля 2020, ПАИ

В Пскове в мемориальном музее-квартире Юрия Спегальского записывают интервью с племянницей псковского архитектора Татьяной Евгеньевной Просвирниной. Об этом сообщается в группе Псковского музея-заповедника в соцсети «Вконтакте».

После монтажа видео передадут музею.

Татьяна Просвирнина смогла ознакомиться с новой книгой австралийского исследователя Ларри В. Котрена «Отверженный провидец» о ее знаменитом дяде. Книга вышла в свет в этом году и была презентована в музее-заповеднике «Изборск».