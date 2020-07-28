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Общество

В музее-квартире Юрия Спегальского в Пскове проходят съёмки

Фото: Псковский музей-заповедник.

В Пскове в мемориальном музее-квартире Юрия Спегальского записывают интервью с племянницей псковского архитектора Татьяной Евгеньевной Просвирниной. Об этом сообщается в группе Псковского музея-заповедника в соцсети «Вконтакте».

После монтажа видео передадут музею.

Татьяна Просвирнина смогла ознакомиться с новой книгой австралийского исследователя Ларри В. Котрена «Отверженный провидец» о ее знаменитом дяде. Книга вышла в свет в этом году и была презентована в музее-заповеднике «Изборск».

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