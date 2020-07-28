Власьевская башня Псковского кремля переходит на летний режим работы

16:34, 28 июля 2020, ПАИ

С 31 июля Власьевская башня Псковского кремля будет открыта для посетителей до 21:00. Как сообщается в группе кремля в соцсети «Вконтакте», башня переходит на летний режим работы.

Во вторник посетить объект можно будет с 18:00 до 21:00, со среды по воскресенье – с 11:00 до 21:00. Понедельник – выходной день.

Билеты на смотровую площадку продаются в кассе Власьевской башни (ул. Кремль, 7) до 20:30.

Взрослый билет стоит 100 рублей, билет для школьников, студентов и пенсионеров – 50 рублей.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (8112) 72-45-74.

Вход во Власьевскую башню расположен на территории Довмонтова города.

В башне продолжает работать выставка «Псковский кремль и его окрестности на старых фотографиях».

Также Варлаамовская башня Псковского кремля теперь работает ежедневно.