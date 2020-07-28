Власьевская башня Псковского кремля переходит на летний режим работы
С 31 июля Власьевская башня Псковского кремля будет открыта для посетителей до 21:00. Как сообщается в группе кремля в соцсети «Вконтакте», башня переходит на летний режим работы.
Во вторник посетить объект можно будет с 18:00 до 21:00, со среды по воскресенье – с 11:00 до 21:00. Понедельник – выходной день.
Билеты на смотровую площадку продаются в кассе Власьевской башни (ул. Кремль, 7) до 20:30.
Взрослый билет стоит 100 рублей, билет для школьников, студентов и пенсионеров – 50 рублей.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (8112) 72-45-74.
Вход во Власьевскую башню расположен на территории Довмонтова города.
В башне продолжает работать выставка «Псковский кремль и его окрестности на старых фотографиях».
Также Варлаамовская башня Псковского кремля теперь работает ежедневно.