Средние траты на набор первоклассника в России выросли на 55%

10:00, 29 июля 2020, ПАИ

На 55 % выросли средние траты на набор первоклассника в России. Такие данные привело исследование IT-компании «Платформа ОФД», пишет RT.

Средний чек на набор для первоклассника, в который входит комплект канцелярских принадлежностей, подорожал на 55 % по сравнению с прошлым годом.

Число покупок набора первоклассника в этом году выросло на 10 % по сравнению с июлем 2019 года. При этом на 3 % уменьшилась стоимость рюкзаков. На 34 % увеличилась стоимость школьного дневника.

Заметнее всего вырос средний чек на пенал: этот предмет стал дороже на 60 % по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что новый учебный год начнётся с 1 сентября в традиционном формате. Школьники будут обучаться очно.