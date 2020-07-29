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Общество

Средние траты на набор первоклассника в России выросли на 55%

Фото Дарьи Хватковой.

На 55 % выросли средние траты на набор первоклассника в России. Такие данные привело исследование IT-компании «Платформа ОФД», пишет RT.

Средний чек на набор для первоклассника, в который входит комплект канцелярских принадлежностей, подорожал на 55 % по сравнению с прошлым годом.

Число покупок набора первоклассника в этом году выросло на 10 % по сравнению с июлем 2019 года. При этом на 3 % уменьшилась стоимость рюкзаков. На 34 % увеличилась стоимость школьного дневника.

Заметнее всего вырос средний чек на пенал: этот предмет стал дороже на 60 % по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что новый учебный год начнётся с 1 сентября в традиционном формате. Школьники будут обучаться очно.

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